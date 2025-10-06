Рецепти
Бананові мініпончики без цукру. Рецепт дня0
Бананові мініпончики – швидкий десерт, який можна приготувати без рафінованого цукру. Завдяки банану тісто набуває природної солодкості й ніжної текстури, а сам процес приготування не потребує складних інгредієнтів. Рецепт від Мaxiskitchen.
Інгредієнти
|Банани
|4 шт.
|Борошно пшеничне
|90 г
|Розпушувач
|1 ч. л.
|Сіль
|2 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Розімніть банан до стану однорідного пюре.
Крок 2
Додайте до бананового пюре борошно, розпушувач і сіль. Замішайте однорідне тісто.
Крок 3
Поділіть тісто на 8 частин і скачайте кульки. Змастіть руки краплею олії, щоб тісто не липло.
Крок 4
Викладіть кульки у форму для випікання або в кошик аерофритюрниці. Готуйте 10-12 хвилин при 175°C до золотистого кольору.
Крок 5
Можна посипати корицею або подавати з йогуртом без цукру.
