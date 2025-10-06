Бананові мініпончики – швидкий десерт, який можна приготувати без рафінованого цукру. Завдяки банану тісто набуває природної солодкості й ніжної текстури, а сам процес приготування не потребує складних інгредієнтів. Рецепт від Мaxiskitchen. Інгредієнти Банани 4 шт. Борошно пшеничне 90 г Розпушувач 1 ч. л. Сіль 2 г Спосіб приготування: Крок 1 Розімніть банан до стану однорідного пюре. Крок 2 Додайте до бананового пюре борошно, розпушувач і сіль. Замішайте однорідне тісто. Крок 3 Поділіть тісто на 8 частин і скачайте кульки. Змастіть руки краплею олії, щоб тісто не липло. Крок 4 Викладіть кульки у форму для випікання або в кошик аерофритюрниці. Готуйте 10-12 хвилин при 175°C до золотистого кольору. Крок 5 Можна посипати корицею або подавати з йогуртом без цукру.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter