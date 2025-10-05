Баскський чизкейк – це різновид сирного десерту, який виник у 1990-х роках у місті Сан-Себастьян (Іспанія). Його характерною ознакою є темна запечена верхівка та відсутність основи з печива. На відміну від класичного варіанту, баскський чизкейк можна адаптувати до здорового харчування, виключивши цукор. Рецепт від Роксолани Гарасимів.

Інгредієнти Сир кисломолочний 400 г Яйця 3 шт. Банани 1 шт. Вершки 33% 200 г Крохмаль 3 ст. л. Спосіб приготування: Крок 1 Кисломолочний сир, яйця, почищений стиглий банан, вершки ретельно перебийте блендером до однорідної маси. Крок 2 Додайте до маси кукурудзяний крохмаль і ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Крок 3 Вилийте тісто у форму та поставте в розігріту духовку. Випікайте десерт при 190°C 45-50 хвилин. Крок 4 Готовий баскський чизкейк наріжте скибочками та подавайте до столу з натуральним джемом.