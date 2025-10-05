Баскський чизкейк без цукру. Рецепт дня0
Баскський чизкейк – це різновид сирного десерту, який виник у 1990-х роках у місті Сан-Себастьян (Іспанія). Його характерною ознакою є темна запечена верхівка та відсутність основи з печива. На відміну від класичного варіанту, баскський чизкейк можна адаптувати до здорового харчування, виключивши цукор. Рецепт від Роксолани Гарасимів.
Інгредієнти
|Сир кисломолочний
|400 г
|Яйця
|3 шт.
|Банани
|1 шт.
|Вершки 33%
|200 г
|Крохмаль
|3 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Кисломолочний сир, яйця, почищений стиглий банан, вершки ретельно перебийте блендером до однорідної маси.
Крок 2
Додайте до маси кукурудзяний крохмаль і ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
Крок 3
Вилийте тісто у форму та поставте в розігріту духовку. Випікайте десерт при 190°C 45-50 хвилин.
Крок 4
Готовий баскський чизкейк наріжте скибочками та подавайте до столу з натуральним джемом.