Прибуток SpaceX за рік сягнув 8 млрд доларів

Компанія SpaceX у 2025 році отримала близько 8 млрд доларів прибутку EBIT (прибуток до вирахування відсотків, податків, ключовий показник оперативної ефективності) за виторгу від 15 млрд доларів до 16 млрд, про це пише Reuters. Ця цифра дає уявлення про оцінку космічної компанії Ілона Маска перед її виходом на біржу.

За даними видання, основним драйвером доходу SpaceX є супутникова інтернет-система Starlink. Зокрема, на неї припадає від 50% до 80% від загального виторгу. Після останніх фінансових результатів SpaceX аналітики та банки припускали, що компанія під час IPO може залучити понад 59 млрд доларів за оцінки, що перевищує 1,5 трлн доларів.

Нещодавно Bloomberg також повідомив про можливе злиття SpaceХ з xAI – компанією Маска, що займається розробкою штучного інтелекту. Це, як ідеться у статті, вказує на спроби Маска «консолідувати імперію». За словами джерел, будь-яка транзакція може викликати інтерес із боку інфраструктурних фондів та суверенних інвесторів Близького Сходу.

Як писав ZAXID.NET, компанія SpaceX Ілона Маска планує викупити акції на суму 2,56 млрд доларів і готується до можливого виходу на біржу. Тоді у внутрішніх листах компанії йшлось, що викуп відбудеться за ціною 421 долар за акцію, а це майже вдвічі вище ринкової оцінки. Тоді фінансовий директор Брет Джонсен підтвердив, що IPO може відбутися, але точні строки та оцінка залишаються невизначеними.