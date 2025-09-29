Польща продовжить фінансувати обслуговування Starlink в Україні

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжить фінансування обслуговування терміналів Starlink в Україні. Про це у понеділок, 29 вересня, повідомило міністерство цифрової трансформації України.

Як зазначає мінцифри, від початку російського повномасштабного вторгнення Польща передала Україні понад 29 тис. терміналів Starlink й фінансує їхнє обслуговування. Термінали використовують у прифронтових громадах, вони забезпечують стабільний зв’язок навіть попри російські обстріли. Зокрема, Starlink допомагають функціонувати критичній інфраструктурі.

«Завдяки терміналам Starlink лікарні, школи, критична інфраструктура та мешканці прифронтових громад залишаються на зв’язку під час постійних атак. Технологія забезпечує не лише доступ до інтернету, а й стійкість, безпеку й змогу залишатися на зв’язку із зовнішнім світом [...] Вдячні президенту Польщі, уряду Польщі, міністру цифровізації Кшиштофу Гавковському та заступнику міністра Міхалу Граматиці за непохитне лідерство», – йдеться у повідомленні мінцифри.

Додамо, що станом на квітень 2025 року Україна мала понад 50 тис. терміналів Starlink, які передали партнери та донори. Вартість місячного обслуговування супутникового інтернету від Starlink коштує від 50 до 110 доларів, залежно від тарифного плану.

Нагадаємо, 25 серпня, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон щодо соціальних виплат та безкоштовної медичної допомоги українцям, які отримують тимчасовий захист у країні. За словами Навроцького, фінансову та безкоштовну медичну допомогу мають отримувати лише ті українці, які працевлаштовані у Польщі.