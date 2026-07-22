Україна пообіцяла МВФ поступово підвищувати тарифи на газ і світло

Україна взяла на себе зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом поступово привести тарифи на газ, електроенергію, опалення та гарячу воду до економічно обґрунтованого рівня. Водночас держава має забезпечити адресну підтримку домогосподарств, які потребуватимуть допомоги. Про це йдеться в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику.

У документі зазначено, що реформа необхідна для розв’язання давніх проблем енергетичного сектору, які поглибила повномасштабна війна.

До кінця липня 2026 року Міністерство енергетики має підготувати проєкт дорожньої карти поступового переходу до ринкових цін на газ та електроенергію із чітким графіком змін. Після консультацій із зацікавленими сторонами та Європейською комісією Кабінет Міністрів планує затвердити остаточний документ до кінця грудня 2026 року.

Дорожня карта визначить, як після завершення воєнного стану поступово відмовлятимуться від державного регулювання цін на газ та електроенергію. Водночас уряд має передбачити механізми захисту вразливих споживачів.

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До кінця лютого 2027 року влада також оцінить, як можливе підвищення тарифів вплине на державний бюджет і отримувачів житлових субсидій. Залежно від результатів аналізу уряд планує коригувати систему соціальної підтримки.

Окремо Кабмін має підготувати зміни до закону, які дозволять скасувати мораторій на підвищення цін на газ, опалення та гарячу воду. У меморандумі наголошується, що тарифи підвищуватимуть поступово, паралельно переглядаючи розмір субсидій для тих, хто цього потребує.

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Також уряд планує підготувати законодавчі зміни, які дадуть змогу поступово привести тарифи на тепло та гарячу воду, що встановлюються місцевою владою, до рівня повного відшкодування витрат.

Які домовленості діють наразі?

У липні 2022 року Верховна Рада запровадила мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду для населення. Він діє протягом воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Для цього держава зобов’язала «Нафтогаз» продавати газ підприємствам теплокомуненерго за пільговою ціною.

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Водночас мораторій не поширюється на електроенергію. Востаннє тариф на світло для населення підвищували у червні 2024 року – тоді він зріс на 60%. Також під дію мораторію не підпадають тарифи на холодне водопостачання, однак їх перегляд досі стримувався, а рішення щодо підвищення передали на рівень місцевої влади.

До слова, у Львові можуть підвищити тариф на водопостачання та водовідведення більш ніж удвічі. ЛКП «Львівводоканал» пропонує встановити його на рівні 56,38 грн за м³ замість нинішніх 25,88 грн.