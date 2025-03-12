У Львові 11 березня запрацював перший гастромаркет мережі Forta, що є проєктом ритейлерів з Харкова. Гастромаркет розташований в ТЦ Prime Time на вул. Городоцькій, навпроти автостанції «Західна».

Гастромаркети Forta є проєктом харківської торгової мережі «Чудо Маркет». Це п’ята торгова точка ритейлера на заході України і перша у Львові. Протягом 2023-2025 рр. мережа відкрила великі магазини під брендом Forta у Стрию та Луцьку.

Forta позиціонується як сучасний супермаркет із кулінарією для всієї родини від шеф-кухаря, крафтовими товарами з різних куточків світу тощо.

Мережа має чат-бот у Viber і Telegram, де можна отримати віртуальну картку лояльності, дізнаватися про акції, дегустації та розіграші, отримувати персональні пропозиції, а також подати скарги і пропозиції. Також Forta наразі продовжує запрошувати працівників на відкриті вакансії.

Мережа Forta є частиною компанії ТОВ «Таласа Трейд», яка також керує харківською мережею магазинів «Чудо Маркет». Згідно з даними бізнес-аналітичної системи Youcontrol та Укрпатенту, Forta та «Чудо-маркет» належать підприємцеві Олександру Удовенку з Харкова. Бізнесмен із таким ім’ям та прізвищем 15 років тому був представником торгової групи «Таргет», що належала харківській родині підприємців і політиків Протасів.

ТЦ Prime Time відкрили на вул. Городоцькій, 286-б у лютому 2025 року. Раніше на цьому місці був розташований недобудований офісний центр. Власником ТЦ є приватне підприємство «Альянс-Сервіс», його контролюють львів’яни Олександр Малейкін (42%), Тетяна Гурчанова (40%) та Ігор Цільник (18%). Останньому належить найбільша мережа алкомаркетів у Львові «Чарка до свята».