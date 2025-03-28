Новий ТЦ запланували відкрити у липні 2025 року

У Малехові влітку планують відкрити торговий центр Obriy Malekhiv. Він матиме площу 6,5 тис. м2 і стане першим великим ТЦ у цьому прильвівському селі. Відомо, що в Obriy працюватимуть крамниці кількох відомих мереж, зокрема побутових товарів Jysk, одягу Sinsay, супермаркет Torba та інші.

Торговий центр Obriy Malekhiv відкриється неподалік Галицького перехрестя на території логістичного парку Peretyn, що наразі будується. Це – територія поблизу залізничного переїзду в Малехові, між вулицями Київська та Водогінна.

Запустити ТЦ планують цьогоріч в липні, розповів ZAXID.NET директор з маркетингу групи компанії Alterra Роман Саган. За його словами, вже укладені кілька угод із компаніями, які хочуть працювати в майбутньому торговому центрі. Зокрема, тут будуть крамниця товарів для дому від Jysk, магазин для домашніх тварин Master Zoo, одяг – від Sinsay, продуктовий маркет мережі Torba. Із рештою потенційних орендарів ще тривають перемовини. Загалом в ТЦ працюватимуть 19 різних побутових крамниць і ресторанів на площі 6,5 тис. м2.

Візуалізація майбутнього ТЦ в Малехові, автор Alterra Group

Біля торгового центру планують зробити громадський простір, бомбосховище, великий паркувальний майданчик тощо, а також встановити великий артоб’єкт. Його саме розробляють архітектори, каже Роман Саган. «Ми хочемо створити точку, де б місцеві жителі могли б проводити свій час», – стверджує він.

Будівництво ТЦ Obriy Malekhiv – це спільний проект групи компаній Alterra та Building Development. Вони вже відкрили один такий торговий центр в Київський області, наприкінці року також має запуститися ТЦ в селі Татарів на Івано-Франківщині. Мережу під спільною назвою Obriy будують не у форматі класичного торговельного центру, а так званого рітейл-парку, коли всі магазини мають окремий вхід з фасаду.