«Лукойл» вже звільнив неросійських іноземних співробітників

Російський нафтовий гігант «Лукойл» оголосив форс-мажор на своєму родовищі в Іраку через вплив американських санкцій. Про це повідомили джерела агентства Reuters в понеділок, 10 листопада.

Родовище Західна Курна-2 (West Qurna-2) є одним з найбільших у світі та найціннішим іноземним активом «Лукойлу». За словами двох представників іракської нафтової галузі, воно забезпечує близько 9% загального видобутку нафти в Іраку і наразі видобуває близько 480 тис. барелів на день.

Якщо вплив санкцій не буде усунуто протягом шести місяців, «Лукойл» може повністю припинити видобуток і вийти з проєкту, заявив високопоставлений представник іракської нафтової промисловості.

Минулого тижня агентство Reuters писало, що іракська держкомпанія SOMO скасувала відвантаження трьох партій сирої нафти з родовища, що належить «Лукойлу», через санкції.

Тепер, за даними трьох джерел агентства, Ірак припинив усі грошові та нафтові розрахунки з «Лукойлом» через санкції.

«Платежі “Лукойлу” залишатимуться замороженими доти, доки не буде внесено зміни до контракту, що дозволить проводити виплати через компанії, що не перебувають під санкціями», – повідомив представник міністерства нафти.

7 листопада компанія «Лукойл» в електронному листі повідомила про припинення співпраці з усіма іноземними співробітниками, які не є громадянами Росії. Це означає, що в компанії залишаються тільки російські та іракські співробітники «Лукойлу».