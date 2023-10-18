Під час обшуків вилучили готівку у різних валютах, загалом близько 8 млн грн

У середу, 18 жовтня, Бюро економічної безпеки повідомило нові деталі проведеного напередодні обшуку в головному офісі холдингу «!Фест» у Львові у справі ухилення від сплати податків. Під час обшуків вилучили близько 8 млн грн готівки та 415 банківських карток працівників компанії.

У БЕБ розповіли, що обшук тривав 16 годин, його проводили на підставі ухвали слідчого судді, яку одразу надали співробітникам компанії. Під час обшуку на місці перебували адвокати, керівництво й співробітники офісу, а також, як стверджують у БЕБ, озброєна охорона компанії.

У результаті обшуків детективи вилучили:

415 банківських карток, які належать співробітникам та найманим працівникам,

реєстри для поповнення банківських рахунків, документи щодо нарахування та виплати зарплати працівникам,

різні валюти в грошовому еквіваленті близько 8 млн грн.

Під час обшуків вилучили банківські картки і готівку

«Саме здобуттям цих доказів й було обумовлено проведення обшуку. Адже отримати їх шляхом проведення інших процесуальних дій було б неможливо. Техніка з офісу не вилучалась, всі приміщення та сейфи були відкриті представниками підприємства добровільно, без застосування спецзасобів», – йдеться в повідомленні.

У БЕБ запевнили, що під час обшуків дотримувались професійної етики та чинного законодавства, а слідчі дії не створили перешкод для подальшої діяльності бізнесу. «Жодних клопотань від представників холдингу про порушення з боку співробітників БЕБ під час обшуку не надходило», – додали у БЕБ.

Нагадаємо, у вівторок, 17 жовтня, БЕБ провело обшуки у Львові на FESTrepublic, за адресою вул. Старознесенська, 24-26, де розташовані офіси холдингу емоцій «!Фест». Згодом Офіс генпрокурора оприлюднив повідомлення, у якому звинуватив холдинг у несплаті податків на суму понад 50 млн грн.

Наступного дня холдинг «!Фест» оприлюднив свою заяву з приводу обшуків, заявивши, що не порушують податкового законодавства, а частина ресторанів справді працюють як ФОПи.

Зазначимо, ТзОВ «Холдинг емоцій "!Фест"» зареєстроване у Львові на пл. Ринок, 14. Її засновниками є львівські підприємці Андрій Худо та Дмитро Герасімов. До мережі холдинху входить низка ресторанів в Україні та за кордоном, зокрема, «П’яна вишня», «Львівська майстерня шоколаду», «Реберня», «Театр пива “Правда”», «Львівська копальня кави» та інші.