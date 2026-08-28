Лікеро-горілчаний завод «Хортиця» працював з 2003 року

Лікеро-горілчаний завод «Хортиця», який входить у групу Global Spirits, постраждав внаслідок російської атаки на Запоріжжя й відновленню не підлягає. Про це 28 серпня в коментарі онлайн-виданню «NV Бізнес» повідомила пресслужба групи.

За даними компанії, на підприємстві зафіксували чотири прильоти. Пожежа вирувала щонайменше три години.

«Частина продукції згоріла повністю, частина – оплавилась та підлягає утилізації», – ідеться в повідомленні.

За підрахунками компанії, було втрачено приблизно 3−4 млн пляшок продукції з виплаченим акцизом.

Середня вартість одного товару становить 100 грн.

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Днем раніше, 27 серпня, керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни вдарили по одному з підприємств в Запоріжжі. Там пошкоджено виробничі приміщення й виникла пожежа.

Global Spirits – один зі світових лідерів з виробництва алкоголю, найбільший в Європі міжнародний алкогольний холдинг. У структуру холдингу входять найбільші виробничі майданчики ЛГЗ «Хортиця» і ПрАТ «Одеський коньячний завод». Портфель холдингу охоплює горілчані, коньячні та винні бренди, які експортують в більш ніж 87 країн світу.

На заводі у Запоріжжі Global Spirits виготовляла горілки під торговими марками «Хортиця», «Мороша», «Первак», «Медова», «Пшенична сльоза», Gold Ukraine та інші. У квітні 2024 року група також почала вихід на ринки мінеральної води та енергетиків.

З липня 2022 року власником трьох юросіб холдингу є громадянин Ліхтенштейну Вахтер Мартін Мікаель. До цього кінцевим бенефіціаром був український бізнесмен та засновник Global Spirits Євген Черняк.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року Євген Черняк отримав підозру у фінансуванні російської збройної агресії. Йдеться про те, що 2022 році підпорядковані Черняку компанії сплатили до російського бюджету 6 млрд грн податків. СБУ розповіла, що розташовані у Центральній Азії та Південному Кавказі компанії Черняка у промислових масштабах купували спирт в Росії. Черняк заперечував всі звинувачення.

За словами бізнесмена, він не має бізнесу в Росії з 2014 року. Однак OSINT-дослідники Molfar встановили, що пов’язані з Черняком компанії під час війни продавали алкоголь в Росії під маркою «Традиция успеха».

Нагадаємо, що наразі Черняк мешкає у США. За інформацією Офісу генпрокурора, він втік з України перед повномасштабним вторгненням. Бізнесмена розшукує СБУ.