Виробники міцного алкоголю зазнали збитків

Світові виробники міцного алкоголю звітують про різке падіння попиту на віскі, коньяк, текілу та скотч. Як наслідок, на складах найбільших компаній накопичилися рекордні обсяги непроданого спирту. За даними фінансових звітів Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown-Forman та Rémy Cointreau, сумарна вартість витриманих запасів досягла 22 млрд доларів – максимум за останнє десятиліття, повідомляє Financial Times.

Однією з головних причин експерти називають зростання популярності здорового способу життя. Через це виробники вимушені скорочувати або тимчасово зупиняти виробництво, а також знижувати ціни, щоб реалізувати надлишки.

Найгірша ситуація у Rémy Cointreau – запаси витриманого коньяку оцінюють у 1,8 млрд євро, це майже вдвічі більше за річний виторг компанії і близько до її ринкової капіталізації. Аналітики відзначили, що рівень запасів перевищив показники, зафіксовані після фінансової кризи 2008 року.

Надлишок утворився після активного нарощування виробництва у 2021–2022 роках, коли під час пандемії попит на алкоголь різко зріс. Водночас інфляція та зниження купівельної спроможності населення різко вплинули на продажі.

Так, у лютому 2025 року експорт коньяку впав на 72% у порівнянні з минулим роком, а наприкінці 2024 року продажі міцного алкоголю у США скоротилися більш ніж на 3%. Щоб адаптуватися до ситуації, виробники почали призупиняти роботу підприємств.

Японська Suntory закрила на рік свій головний завод бурбону Jim Beam у Кентуккі, а Diageo призупинила виробництво віскі на заводах у Техасі та Теннессі до літа 2026 року. Крім того, компанії змушені знижувати ціни. Наприклад, пляшка коньяку Hennessy у США, яка під час пандемії коштувала близько 45 доларів, наразі продається приблизно за 35 доларів.

Аналітики застерегли, що переповнені склади підвищують боргове навантаження та створюють ризик цінових воєн. Водночас занадто швидке скорочення виробництва може мати відкладені наслідки. Зокрема, в разі відновлення попиту упродовж наступних 5–10 років ринок ризикує зіткнутися з дефіцитом.

До слова, з 1 січня 2026 року українські виробники не можуть називати свої напої «коньяк». Назва є географічним зазначенням і зарезервована за Францією, а порушникам правил загрожують штрафи. Перехідний період для адаптації тривав 10 років, але не всі компанії встигли підготуватися до змін.