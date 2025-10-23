На складах і в помешканнях підозрюваних виявили алкоголю і сигарет на 2 млн грн

На Закарпатті викрили групу місцевих мешканців, які налагодили незаконне виготовлення та реалізацію алкоголю та контрафактних сигарет. Затриманим загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 23 жовтня, контрафактну продукцію продавали через місцеву торгівельну мережу. Під час обшуків на складах і в помешканнях підозрюваних виявили алкоголю і сигарет на 2 млн грн.

«Вилучено близько 7 тонн спиртовмісної рідини, 45 ящиків цигарок різних марок, автомобілі та обладнання для незаконного розливу. Триває встановлення повного кола причетних до протиправної діяльності», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України (виготовлення або збут підроблених марок акцизного податку, незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, а також легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Санкції статей передбачають до семи років ув’язнення.