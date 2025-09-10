Правоохоронці вилучили в депутата понад 1 тис. одиниць електронних сигарет і рідин до них

Керівник Закарпатської обласної прокуратури Мирослав Пацкан оголосив підозру депутату Хустської міської ради, який налагодив вдома незаконну торгівлю електронними сигаретами та рідинами до них. Депутату загрожує до 170 тис. грн штрафу.

Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 10 вересня, підозрюваний, організував нелегальний бізнес у себе на подвір’ї в торгівельному павільйоні. Безакцизний товар замовляв через телеграм-канали, а потім збував його покупцям.

«Правоохоронці вилучили понад тисячу одиниць рідин для електронних сигарет та електронні сигарети без марок акцизного податку», – зазначили в Бюро економічної безпеки.

За інформацією джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про обраного від «Радикальної партії» депутата Хустської міської ради, Джаніко Булея.

Депутату інкриміновано незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України). Санкція статті передбачає від 85 до 170 тис. грн штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.