Нові тарифи ще мають розглянути на виконкомі

У Рівному планують підвищити тарифи на проїзд у міському автомобільному громадському автотранспорті. Очікується, що тариф зросте на 4–8 грн в залежності від способу оплати. Запровадження нових тарифів ще мають розглянути на засіданні виконкому 7 серпня.

Про нові ціни на проїзд, які пропонують встановити в міській громаді, повідомили в Рівненській районній державній адміністрації у четвер, 30 липня. Наразі у маршрутках пасажири платять одну ціну – 18 грн за квиток.

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З 1 серпня у громадському транспорті Рівного планують скасувати оплату проїзду готівкою, тож у маршрутках пасажири зможуть розрахуватися виключно карткою або через термінал самообслуговування. Відповідно до способу оплати міська влада пропонує встановити такі ціни:

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22 грн – за умови оплати спеціальною транспортною карткою «Рівне»;

24 грн – у разі розрахунку банківською карткою або смартпристроєм із технологією Apple Pay/Google Pay;

26 грн – при купівлі разового квитка через термінали самообслуговування.

Якщо виконком затвердить нові тарифи, то чинності вони наберуть 7 серпня 2026 року. Зауважимо, що про подорожчання проїзду у міських тролейбусах не йдеться.

Додамо, що Рівне – останнє місто із заходу України, де ще не подорожчав проїзд. Протягом травня – липня тарифи на проїзд зросли у Львові, Тернополі, Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську, Хмельницькому, Луцьку. В середньому подорожчання відбулося на 4–8 грн. Ріст вартості проїзду перевізники пояснюють різким здорожчанням пального, ростом мінімальних зарплат, підвищенням цін на автозапчастини.