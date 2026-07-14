У Хмельницькому зросте вартість проїзду у громадському транспорті
Тарифи переглянули через зростання вартості пального
З 20 липня у Хмельницькому набудуть чинності нові тарифи на проїзд в міських автобусах і тролейбусах. Про це у вівторок, 14 липня, повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук.
За словами посадовця, тарифи переглянули через зростання вартості пального, електроенергії та запасних частин.
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«Більшість міст України підняли вартість проїзду ще у квітні-травні. Ми сподівалися, що пальне опуститься в ціні, але цього не сталося», – зазначив Микола Ваврищук.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Вартість однієї поїздки в автобусах та маршрутних таксі становитиме 20 грн, у тролейбусах – 14 грн.
Востаннє тарифи на проїзд у громадському транспорті Хмельницького переглядали у липні 2025 року. Відтоді квитки для пасажирів тролейбусів коштували 9 грн, а автобусів – 15 грн.