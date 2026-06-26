Проїзд коштуватиме 23 грн, незалежно від способу оплати

Проїзд у громадському транспорті Ужгорода коштуватиме 23 грн, незалежно від способу оплати. Рішення ухвалили у п’ятницю, 26 червня, на позачерговому засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради.

«Встановити тариф на послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у м. Ужгород в автобусах, що працюють у звичайному режимі руху, в розмірі 23 грн», – йдеться у документі.

Таким чином, мерія скасувала попередні рішення, які передбачали різну вартість проїзду, залежно від способу оплати.

Нагадаємо, з грудня 2025 року оплата проїзду з використанням валідатора становила 18 грн, а з квітня 2026 року – 20 грн. Водночас паперовий квиток коштував 23 грн.

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Нові тарифи вступлять в дію наступного дня після публікації у друкованих ЗМІ.

Богдан Андріїв традиційно не голосував за підняття тарифів через конфлікт інтересів, адже рішення діятиме і для пасажирів «Ужгородського АТП 12107», співвласницею якого є племінниця мера Ужгорода Тетяна Андріїв.