З 1 серпня у громадському транспорті Рівненської громади запровадять виключно безготівкову оплату проїзду. Одночасно набуде чинності оновлений перелік документів, які підтверджують право на безоплатний або пільговий проїзд. Про це у вівторок, 30 червня, повідомив секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян.

Відповідне рішення депутати ухвалили на позачерговому засіданні виконавчого комітету, затвердивши нові Правила користування пасажирським транспортом у Рівненській громаді. Однією з головних змін стане повна відмова від розрахунків готівкою безпосередньо в транспорті.

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Для пасажирів, які не користуються банківськими чи транспортними картками, у місті вже працюють 160 терміналів самообслуговування. Додатково ще 10 терміналів встановлять на зупинках біля ринків та автовокзалів, а також у Квасилові. Там можна буде обміняти готівку на паперовий квиток, який необхідно валідувати під час поїздки.

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Наразі персоніфіковані транспортні картки для безкоштовного проїзду вже отримали близько 48 тис. жителів Рівненської громади, які належать до пільгових категорій. У міській раді закликають тих, хто ще не оформив картку, зробити це до 1 серпня.

Водночас жителі інших громад, які мають пільги, повʼязані з воєнним станом, і надалі зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом. Для цього необхідно предʼявити паперове посвідчення або інший документ, що підтверджує право на пільгу. Так само перевозитимуть дітей пільгових категорій, дітей-сиріт і дітей з інвалідністю, які не зареєстровані в Рівненській громаді.

Ще одна зміна стосується студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти денної форми навчання, зареєстрованих у Рівненській громаді. Відтепер вони матимуть право на пільговий проїзд протягом усього року, а не лише під час навчального процесу.

Нагадаємо, зараз проїзд у маршрутках Рівного коштує 18 грн. У тролейбусах діє диференційований тариф: 12 грн – за транспортною карткою, 13 грн – при оплаті банківською карткою та 14 грн – при розрахунку готівкою.