Вартість разового квитка у громадському транспорті в Рівному зросла на 50%

З 1 жовтня у громадському транспорті Рівного діятимуть нові тарифи. Вартість разового квитка у маршрутках зросте до 18 грн, а в тролейбусах – до 14 грн. Відповідне рішення депутати ухвалили під час засідання виконавчого комітету міськради у середу, 17 вересня.

За інформацією секретаря Рівненської міської ради Віктора Шакирзяна, з 1 жовтня тарифи на проїзд у громадському транспорті будуть такими:

в автобусах і маршрутках – 18 грн;

у тролейбусах – диференційований тариф. Так, для власників транспортної картки ціна квитка складатиме 12 грн. Оплата банківською карткою обійдеться у 13 грн, а розрахунок готівкою – у 14 грн.

«Зміна тарифу жодним чином не позначиться на пільгових категоріях пасажирів. Школярів, як і раніше, перевозитимуть за пів ціни – тобто за 7 грн у тролейбусі та 9 грн в автобусах і маршрутках», – зауважив Віктор Шакирзян.

Додамо, що до цього вартість проїзду у тролейбусах Рівного становила 8 грн, а в маршрутках і тролейбусах – 12 грн.

Окрім того, з 1 жовтня підвищать вартість послуги з управління побутовими відходами. У Рівному:

47,80 грн (з ПДВ) для мешканців багатоквартирних будинків;

50,79 грн (з ПДВ) для мешканців одноквартирних будинків;

У селищі Квасилів: