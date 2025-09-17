Вартість проїзду у громадському транспорті Рівного зросте на 6 грн
Зміна тарифу не позначиться на пільгових категоріях пасажирів
З 1 жовтня у громадському транспорті Рівного діятимуть нові тарифи. Вартість разового квитка у маршрутках зросте до 18 грн, а в тролейбусах – до 14 грн. Відповідне рішення депутати ухвалили під час засідання виконавчого комітету міськради у середу, 17 вересня.
За інформацією секретаря Рівненської міської ради Віктора Шакирзяна, з 1 жовтня тарифи на проїзд у громадському транспорті будуть такими:
- в автобусах і маршрутках – 18 грн;
- у тролейбусах – диференційований тариф. Так, для власників транспортної картки ціна квитка складатиме 12 грн. Оплата банківською карткою обійдеться у 13 грн, а розрахунок готівкою – у 14 грн.
«Зміна тарифу жодним чином не позначиться на пільгових категоріях пасажирів. Школярів, як і раніше, перевозитимуть за пів ціни – тобто за 7 грн у тролейбусі та 9 грн в автобусах і маршрутках», – зауважив Віктор Шакирзян.
Додамо, що до цього вартість проїзду у тролейбусах Рівного становила 8 грн, а в маршрутках і тролейбусах – 12 грн.
Окрім того, з 1 жовтня підвищать вартість послуги з управління побутовими відходами. У Рівному:
- 47,80 грн (з ПДВ) для мешканців багатоквартирних будинків;
- 50,79 грн (з ПДВ) для мешканців одноквартирних будинків;
У селищі Квасилів:
- 39,71 грн (з ПДВ) для мешканців багатоквартирних будинків;
- 36,64 грн (з ПДВ) для мешканців одноквартирних будинків.