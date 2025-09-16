Вулиця Гетьмана Сагайдачного (від вул. Ніколауса Арндта до вул. Гетьмана Полуботка)

У Рівному на прилеглих до центрального ринку вулицях планують облаштувати 62 нові платні паркомісця. Конкурс на визначення оператора, який займатиметься їхнім обслуговуванням, триватиме з 15 вересня до 1 жовтня 2025 року. Про це повідомили на сайті Рівненської міської ради.

Згідно з інформацією Департаменту економічного розвитку, паркомісця загальною площею понад 956 м2 будуть розташовані на чотирьох вулицях у центрі міста:

16 місць – на вул. Пересопницькій (від вул. Гетьмана Полуботка до вул. Шевченка);

14 – на вул. Гетьмана Сагайдачного (від вул. Ніколауса Арндта до вул. Гетьмана Полуботка);

13 – на вул. Гетьмана Полуботка (від вул. Пересопницької до вул. Гетьмана Сагайдачного);

19 – на вул. Гетьмана Полуботка (від вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. Гетьмана Мазепи).

Паркувальні майданчики працюватимуть щодня з 8:00 до 20:00. Договір із переможцем укладуть на 14 років 11 місяців. Серед вимог до претендентів: відсутність податкових боргів, надання схеми облаштування території та економічно обґрунтованого тарифу на послуги. Також учасники можуть запропонувати додаткові ідеї щодо облаштування прилеглої території.

Додамо, що наразі у Рівному триває облаштування платного паркінгу по вулиці Небесної Сотні, неподалік ринку «Дикий». Переможцем конкурсу стало товариство з обмеженою відповідальністю «Сокіл-Транс», яке має створити майданчик на 57 місць, що працюватиме з 08:00 до 20:00.