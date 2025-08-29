Паркінг на вулиці Небесної Сотні буде розрахований на 57 місць

У Рівному обрали переможця конкурсу з облаштування платної парковки поблизу ринку «Дикий». Попри невдоволення місцевих підприємців, договір підпишуть із компанією «Сокіл-Транс», яка має зробити тротуар, встановити сучасну техніку, забезпечити захист автомобілів і впровадити тарифи. Про це йшлося під час позачергово засідання виконавчого комітету Рівненської міської ради у пʼятницю, 29 серпня.

Департамент економічного розвитку оголосив конкурс на облаштування паркувального майданчика по вулиці Небесної Сотні у Рівному 12 серпня. В умовах договору йшлося, що переможець має створити паркінг на 57 місць, який працюватиме з 08:00 до 20:00.

Новина про появу нового паркінгу викликала невдоволення у торговців ринку. 15 серпня вони прийшли на сесію Рівненської міськради та вступили у суперечку з депутатами, вимагаючи скасувати будівництво. За словами власників кіосків, роботи провели без попередження і їм погрожували знесенням торгових рядів. Під час сутички постраждав 39-річний підприємець, тож поліція відкрила кримінальне провадження. Проте, після оголошення перерви, мітингувальники розійшлися.

29 серпня переможцем конкурсу оголосили ТОВ «Сокіл-Транс». Заступник міського голови Артем Ганущак уточнив, що компанія була єдиним учасником. Вона запропонувала інвестувати в облаштування парковки приблизно 5 млн грн, проте ця сума ще не остаточна.

«Ділянки дійсно у занедбаному стані. Там зроблять тротуари, вимощені з твердого покриття, попередньо бруківки. Там буде саме покриття парковки – це дві ділянки: одна буде закритого типу з автоматизованим заїздом, шлагбаумом, інша буде відкритого типу. Ще передбачено конструкції для того, щоб коли з моста потенційно може падати сміття або уламки, машини були захищені», – зауважив Артем Ганущак.

Він додав, що попередньо тариф парковки не буде перевищувати 25 грн за годину. Більшість членів виконкому підтримали призначення ТОВ «Сокіл-Транс» оператором паркування, тож договір з компанією мають підписати на майже 15 років.

Додамо, що згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, ТОВ «Сокіл-Транс» – рівненська компанія, створена у 2016 році. Спеціалізується на допоміжному обслуговуванні наземного транспорту, наданні в оренду вантажних автомобілів тощо. Власником бізнесу вказаний Ігор Свистун.