НАЗК розслідує конфлікт інтересів у міськраді на Хмельниччині та школі на Рівненщині
Підозрюваним загрожує від 1700 до 6800 грн штрафу
Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) склало протоколи на посадовців Старокостянтинівської міської ради та директорку школи в Здолбунові, яких підозрюють у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. Про це повідомила 11 серпня пресслужба НАЗК.
За даними слідства, НАЗК склало і направило поліції два висновки про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, за ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) щодо:
- посадовців Старокостянтинівської міської ради, які ухвалювали рішення про преміювання близького оточення;
- директорки навчального закладу Здолбунівської міської ради, яка призначила на посаду вчителя сина.
Додамо, що за конфлікт інтересів передбачена відповідальність у вигляді штрафу – від 1700 до 6800 грн, залежно від кваліфікації.