Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) склало протоколи на посадовців Старокостянтинівської міської ради та директорку школи в Здолбунові, яких підозрюють у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. Про це повідомила 11 серпня пресслужба НАЗК.

За даними слідства, НАЗК склало і направило поліції два висновки про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, за ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) щодо:

посадовців Старокостянтинівської міської ради, які ухвалювали рішення про преміювання близького оточення;

директорки навчального закладу Здолбунівської міської ради, яка призначила на посаду вчителя сина.

Додамо, що за конфлікт інтересів передбачена відповідальність у вигляді штрафу – від 1700 до 6800 грн, залежно від кваліфікації.