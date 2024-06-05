Попередньо, законопроєкт має малі шанси на ухвалення у Сенаті

Палата представників США ухвалила законопроєкт, який передбачає введення санкцій щодо Міжнародного кримінального суду (МКС) після того, як його прокурор Карім Кім подав клопотання про видачу ордера на арешт ізраїльських чиновників у зв'язку з війною в Газі. Про це повідомила BBC у середу, 5 червня.

Документ підтримали 247 конгресменів – 205 республіканців та 42 демократи. Проти ініціативи виступили 155 представників Демократичної партії США, ще двоє республіканців утрималися.

Згідно з текстом законопроєкту, особи, причетні до звинувачень на адресу ізраїльських урядовців, втратять можливість в'їзду до Сполучених Штатів, їхні американські візи анулюють. Також чиновники МКС будуть позбавлені права здійснювати операції з майном на території країни.

Як зазначає BBC, законопроєкт має малі шанси на ухвалення у Сенаті, де більшість мають демократи. Президент США Джо Байден заявляв, що навіть в разі успіху голосування у верхній палаті він скористається правом вето. Білий дім заявив, що хоча заявки прокурора МКС на видачу ордерів на ізраїльських лідерів були «обурливими», він не підтримує санкції проти МКС.

«Є більш ефективні способи захистити Ізраїль, зберегти позиції США в МКС і сприяти міжнародному правосуддю та підзвітності, і адміністрація готова працювати з Конгресом над цими варіантами», – зазначалось в повідомленні.

Чому конгресмени проголосували за санкції проти Міжнародного кримінального суду

Законопроєкт про запровадження санкцій проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду (МКС) був розроблений після того, як головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох ватажків радикального ісламістського руху ХАМАС.

У травні Карім Хан заявив, що у нього є «розумні підстави» вважати, що Нетаньягу та Галант, а також троє лідерів ХАМАСу повинні понести кримінальну відповідальність за причетність до військових злочинів та злочинів проти людства під час війни в Газі. Це стало першим випадком, коли МКС націлився на вищого лідера близького союзника США. Президент США Джо Байден та державний секретар США Ентоні Блінкен назвали такий крок Каріма Хана «ганебним і обурливим».

Якщо судді МКС вирішать видати ордери на арешт, 124 країни-члени, включаючи Велику Британію та багатьох інших союзників США, вирішуватимуть, виконувати їх чи ні.

Як додає BBC, законопроєкт ухвалили після того, як законодавці США запросили пана Нетаньягу виступити з промовою в Конгресі цього літа, утім дата його виступу остаточно не відома.