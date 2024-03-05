Віктора Соколова (зліва) та Сєргєя Кобилаша (справа) підозрюють скоєнні воєнних злочинів в Україні

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт двох командувачів російської армії за скоєні злочини проти України. У вівторок, 5 березня, прес-служба МКС повідомила, що командувач дальньої авіації Росії Сєргєй Кобилаш та командувач Чорноморського флоту Росії Віктор Соколов відповідальні за ракетні удари по Україні протягом повномасштабного вторгнення.

«Палата попереднього провадження визнала, що є достатні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані силами під їхнім командуванням по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. У цей час відбулася ймовірна кампанія ударів по численних електростанціях і підстанціях, які були здійснені російськими збройними силами в багатьох місцях в Україні», – повідомили у прес-службі МКС.

За даними Палати, удари, які наказували завдавати командувачі, були спрямовані також проти цивільних об’єктів. Крім того, росіян підозрюють у злочинах проти людяності.

Що відомо про російських командувачів

Віктор Соколов – 61-річний російський адмірал, який виконував обов’язки командувача Чорноморським флотом Росії з 10 серпня 2022 року, а з вересня 2022 – став командувачем ЧФ Росії. Зазначимо, у вересні 2023 року ССО повідомили, що Соколов загинув внаслідок ракетного удару ЗСУ по будівлі штабу Чорноморського флоту у Севастополі. Водночас в американському Пентагоні цю інформацію донині не підтвердили. Російські пропагандисти ж заявляють, що Соколов міг вступити у змову з ССО для знищення штабу Чорноморського флоту.

Сєргєй Кобилаш – російський генерал-лейтенант, командувач дальньою авіацією Росії з 16 вересня 2016 року. Брав участь в агресії Росії проти Грузії у 2008 році та керував підлеглими під час вбивства мирного населення. Бомбардував Чечню під час обох війн, використовуючи заборонені касетні та вакуумні бомби. За його наказу відбувалися килимові бомбардування Маріуполя та ракетні удари по інших містах України, за що отримав підозри від СБУ у січні 2023 року.