Сєргєй Кобилаш (ліворуч) та Ігор Осіпов (праворуч) віддавали накази обстрілювати ракетами українські міста

У вівторок, 3 січня, Служба безпеки України оголосила перші підозри за обстріли цивільних об’єктів України. Правоохоронці зібрали достатньо доказів на російського генерала та адмірала флоту РФ. Підозри оголосили командувачу дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ генералу-полковнику Сєргєю Кобилашу та екс-командувачу Чорноморським флотом РФ адміралу Ігорю Осіпову.

Слідчі Служби безпеки зібрали якісну доказову базу на двох представників вищого командування Росії, які несуть відповідальність за обстріли українських міст.

Командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії генералу-полковнику Сєргєю Кобилашу та колишньому командувачу Чорноморським флотом РФ адміралу Ігорю Осіпову було оголошено про підозри у веденні агресивної війни, а також у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. «Це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об’єктів в Україні. Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі», – повідомила СБУ.

Слідчі СБУ встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Сєргєй Кобилаш виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст. Саме за його наказом російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об’єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України. Для проведення повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22.

Що стосується Ігоря Осіпова, то за даними слідства, у період з 24 лютого до 10 серпня 2022 року посадовець віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах. Ворожі атаки здійснювали високоточними керованими крилатими ракетами «3М14-Калібр» з російських бойових кораблів.