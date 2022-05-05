Причетні до злочинів у Бучанському районі окупанти Баясхалан Шультумов та Павло Аганаєв

Львівські правоохоронці заочно оголосили підозру д​вом військовослужбовцям РФ з Бурятії Баясхалану Шультумову та Павлу Аганаєву, які причетні до мародерства в Бучанському районі Київщини. Невдовзі фігурантів оголосять в міжнародний розшук.

Як повідомила генпрокурорка України Ірина Венедіктова, на початку березня 2022 року у тимчасово окупованому селі Бузова Бучанського району російські військові незаконно вдерлися до приватного будинку, де ховалися від звірств загарбників одразу кілька сімей. Нападники погрожували цивільним вогнепальною зброєю та фізичною розправою. Серед постраждалих були жінки і діти. А чоловіків вони били прикладом автомата, руками й ногами. Крім знущань, військові РФ забрали у людей заощадження в сумі 60 тис. доларів.

За даними правоохоронців, нападниками виявилися військовослужбовці російської в/ч 46108 Баясхалан Шультумов та Павло Аганаєв. Їм оголосили підозру за порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ). Зараз перевіряють їх причетність до скоєння інших воєнних злочинів на території України. Їх оголосять в міжнародний розшук.

У СБУ та прокуратурі Львівщини розповіли, що до розслідування справи залучені львівські правоохоронці. У прокуратурі пояснили ZAXID.NET, що постраждалими від дій росіян в цій справі є біженці з Київщини, які зараз проживають у Львові та звернулися з заявою до місцевих правоохоронців.

Якщо хтось впізнає цих російських окупантів і має свідчення про їхню участь в інших злочинах, докази просять надсилати сюди.