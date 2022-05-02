Окупанта впізнали на відео з камер спостереження на пошті в Білорусі

Правоохоронці встановили особу першого підозрюваного у масових вбивствах цивільних людей у місті Буча під Києвом. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

За її словами, йдеться про командира підрозділу нацгвардії Росії Сєргєя Колоцея. Прокурори Бучі та поліцейські встановили, що саме цей військовослужбовець вбив 18 березня чотирьох беззбройних чоловіків у Бучі.

Також встановлено, що Колоцей 29 березня катував, примушуючи зізнатися у «підривній діяльності проти російської армії» ще одного цивільного. Він забрав проукраїнськи налаштованого місцевого мешканця «на підва», де бив його руками, прикладом автомата та гардою ножа. Крім того, чоловіка вивозили на «місце страти», де стріляли біля вуха, імітуючи розправу.

Венедіктова додала, що окремим збоченим видом знущання і залякування потерпілих, яким займався Колоцей, було примушування нюхати мертвих людей.

На підставі зібраних доказів, показань потерпілого та портретної експертизи, окупанту Колоцею повідомили про підозру у порушеннях законів та звичаїв війни, поєднаних з умисними вбивствами.

Венедіктова закликала усіх, хто впізнає російського віцськовослужбовця і має свідчення про його причетність до інших звірств – надсилати докази на сайт warcrimes.gov.ua, або звертатись до Київської обласної прокуратури.