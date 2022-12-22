Екс-нардепу Дмитру Святашу оголосили підозру через публічну підтримку війни
Дмитро Святаш кілька років тому втік до Росії
Колишнього народного депутата п’яти скликань Дмитра Святаша викрили на посяганні на територіальну цілісність України. 22 грудня правоохоронці оголосили його у міжнародний розшук.
Як повідомили у СБУ, після початку повномасштабного вторгнення екс-нардеп п’яти скликань публічно виступив із підтримкою агресії Росії та виправдовував захоплення частини східних і південних регіонів України.
Зокрема у серпні він опублікував на офіційній сторінці в соцмережі пропагандистський допит, де закликав мешканців окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти. Таким чином він «гарантував» мешканцям лояльне ставлення від росіян і обіцяв «списання» кредитних зобов’язань.
Крім цього, він переконував про нібито регулярне надходження «гумдопомоги» з Росії до захоплених районів України та «відновлення» зруйнованої інфраструктури.
За даними правоохоронців, екс-нардеп утік до Росії. Йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ та оголосили у міжнародний розшук.
Раніше він отримав підозру через привласнення понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній. У серпні суд арештував активи Дмитра Святаша на суму 600 млн грн та передав їх АРМА.
Додамо, що у 2019 Святаш балотувався кандидатом у народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя», до парламенту не пройшов. Того ж року Дмитра Святаша оголосили в розшук у справі про шахрайство та підробку документів. Вже тоді повідомлялося, що він втік до Росії.