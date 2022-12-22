Дмитро Святаш неодноразово публічно підтримував російську агресію в Україні

Колишнього народного депутата п’яти скликань Дмитра Святаша викрили на посяганні на територіальну цілісність України. 22 грудня правоохоронці оголосили його у міжнародний розшук.

Як повідомили у СБУ, після початку повномасштабного вторгнення екс-нардеп п’яти скликань публічно виступив із підтримкою агресії Росії та виправдовував захоплення частини східних і південних регіонів України.

Зокрема у серпні він опублікував на офіційній сторінці в соцмережі пропагандистський допит, де закликав мешканців окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти. Таким чином він «гарантував» мешканцям лояльне ставлення від росіян і обіцяв «списання» кредитних зобов’язань.

Крім цього, він переконував про нібито регулярне надходження «гумдопомоги» з Росії до захоплених районів України та «відновлення» зруйнованої інфраструктури.

За даними правоохоронців, екс-нардеп утік до Росії. Йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ та оголосили у міжнародний розшук.

Раніше він отримав підозру через привласнення понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній. У серпні суд арештував активи Дмитра Святаша на суму 600 млн грн та передав їх АРМА.

Додамо, що у 2019 Святаш балотувався кандидатом у народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя», до парламенту не пройшов. Того ж року Дмитра Святаша оголосили в розшук у справі про шахрайство та підробку документів. Вже тоді повідомлялося, що він втік до Росії.