На брифінгу генпрокурор України Андрій Костін зустрівся з прокурором МКС Карімом Ханом

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі відкрив польовий офіс в Україні. Офіс базується в Києві та є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін на брифінгу у четвер, 14 вересня.

Офіс відкрився вранці 14 вересня. До польового приміщення суду переміститься штат МКС, який працює в Україні з травня 2023 на ротаційній основі.

«Це нова глава нашої співпраці. Робота офісу допоможе посилити взаємодію між Україною та МКС. Підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які Росія продовжує щодня вчиняти проти України та українців», – повідомив Андрій Костін.

На брифінгу був присутній прокурор МКС Карім Хан, який зазначив, що закон має бути на передовій. Він зазначив, що співпраця України та Міжнародного кримінального суду є повноцінним партнерством.

Прокурор МКС підкреслив, що офіс зосереджується на розслідуванні всіх доказів воєнних злочинів росіян. Водночас Карім Хан не уточнив, скільки саме слідчих буде працювати в офісі МКС, аргументувавши це питаннями безпеки.

Як інформував ZAXID.NET, 12 червня Гаазький суд почав розслідувати підрив Каховської ГЕС. Представники МКС відвідали затоплену Херсонщину та розпочали розслідування, зафіксувавши наслідки трагедії.

Водночас у Гаазькому суді триває розгляд справи «Україна проти Росії», в якій Україна звинувачує російську сторону в порушенні двох міжнародних конвенцій. Зокрема, Україна висунула звинувачення за дев'ятьма пунктами: