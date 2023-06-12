Міжнародний кримінальний суд почав розслідування підриву росіянами Каховської ГЕС. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Цими днями Херсонщину відвідали представники Міжнародного кримінального суду. У перший же день після катастрофи генеральний прокурор відправив в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже почалася», – зазначив Зеленський.

За його словами, важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту та самі почули, що російський терор продовжується.

Зеленський запевнив, що Україна вже сприяє і буде надалі сприяти максимально незалежному та обʼєктивному розслідуванню Міжнародним кримінальним судом.

«Усі наші правоохоронці та інші інституції максимально долучені до цього процесу. Повний доступ до уражених територій, до свідків, до всієї інформації та доказів. Це розслідування дуже важливе для безпеки всього світу», – наголосив президент.

За його словами, «повна й справедлива відповідальність російських терористів і самої держави-терориста – це обовʼязкова передумова того, що у світі більше не буде повторень такого зла».

Раніше повідомлялось, що російська окупаційна влада не пропустила представників ООН до тимчасово окупованої частини Херсонщини, яка потерпає від затоплення внаслідок підриву ГЕС. Попри оголошення росіян про допомогу та евакуацію потерпілих, ООН не отримала доступу для допомоги українцям.