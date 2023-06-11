Водночас ООН планує запровадити додаткову допомогу для українців

Російська окупаційна влада не пропустила представників ООН до тимчасово окупованої частини Херсонщини, яка потерпає від затоплення внаслідок підриву ГЕС. Попри оголошення росіян про допомогу та евакуацію потерпілих, ООН не отримала доступу для допомоги українцям, повідомив у суботу, 10 червня, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, пише АР.

За його словами, через день після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, 7 червня, він зустрівся з російським послом в ООН Васілієм Нєбєнзєй та попросив надати доступ місії ООН в Україні для допомоги місцевим мешканцям на Херсонщині, які перебувають під окупацією.

Росія поки що не надала відповідного дозволу для допомоги потерпілим, заявив Гріффітс. Коли очікується просування у перемовинах щодо допомоги окупованим українцям, невідомо.

За словами заступника, цілком можливо, що ООН звернеться зі спеціальним закликом щодо надання Україні додаткових коштів для боротьби з наслідками прориву дамби. Водночас він зазначив, що хоче зачекати кілька тижнів, щоб побачити економічні наслідки, наслідки для здоров’я та навколишнього середовища, перш ніж оголосити про допомогу.