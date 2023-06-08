Досі в Білому домі не вказували на взаємозв'язок між російською окупацією і вибухом на греблі

Руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби російська армія не вторглась в Україну, а тому саме РФ відповідальна за те, що сталося. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

«Ми продовжуємо оцінювати, що сталося. Ми спілкуємося з українцями. Руйнування і спустошення, які ми бачимо, розбивають серце», – сказала вона.

Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати тісно співпрацюють з українським урядом, аби з’ясувати, що призвело до катастрофи. Однак, за її словами, цього б не сталось, якби РФ не напала на Україну, а тому відповідальність за катастрофу лежить на Росії, яка контролювала станцію.

«Ця гребля була під контролем Росії, і вони несуть відповідальність за руйнування, спричинені цією війною. І ми зробимо все можливе, щоби підтримати народ України в цей важкий час», – наголосила речниця Білого дому.

Зауважимо, що досі в Білому домі не вказували на взаємозв'язок між російською окупацією і вибухом на греблі. Коментуючи трагедію президент США Джо Байден у вівторок, 6 червня, наголосив, що США не залишать Україну в біді. Натомість координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що Білий дім вивчає ситуацію з підривом Каховської ГЕС та готує військову допомогу Україні.

Водночас американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили, що США нібито мають беззаперечні дані того, що вибух на греблі влаштували окупанти.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив Каховської ГЕС підпадає під певні норми міжнародного права, тому деякі країни наразі стримано й обережно висвітлюють цю тему.