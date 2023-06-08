Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень на першій лінії, які російські військові мали намір використовувати для захисту від українських атак

Руйнування греблі Каховської гідроелектростанції суттєво змінює географію та рельєф Херсонської прифронтової ділянки на півдні України, заявляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

В Інституті звертають увагу, що повінь сильно порушує підготовлені російські оборонні позиції на лівому березі Дніпра – особливо це стосується позицій Росії на першій лінії в Голій Пристані та Олешках.

«Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень на першій лінії, які російські військові мали намір використовувати для захисту від українських атак. Стрімка повінь, ймовірно, змусила російський персонал і військову техніку з основних російських пунктів концентрації в Олешках і Голій Пристані відступити. Російські війська раніше використовували ці позиції для обстрілу Херсона та інших населених пунктів на правому березі Херсона. Повінь також знищила російські мінні поля вздовж узбережжя, на кадрах видно, як міни вибухають у паводковій воді», – йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Кількість російської важкої техніки, втраченої за перші 24 години повені, наразі невідома.

Як припускають в ISW, ймовірно, протягом наступних 72 годин повінь посилиться та змінить географію Херсонської області.

Нагадаємо, що у ранковому зведенні Генштабі ЗСУ повідомлялося, що російські окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС – вони зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

Раніше в ISW заявили, що не можуть дати остаточної оцінки щодо відповідальної сторони за руйнування Каховської ГЕС, але баланс доказів свідчить про те, що російські війська умисно пошкодили дамбу.