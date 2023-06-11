У трьох локаціях поблизу Одеси показники в рази відрізняються від норми

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС та витоку колосальної кількості прісної води з водосховища, науковці в Одеській області почали фіксувати опріснення солоної води Чорного моря. Дослідження показали ненормальне перевищення заліза у воді та в рази нижчий показник солоності, повідомили у державній екологічній інспекції Південно-Західного округу в суботу, 10 червня.

За даними інспекції, науковці провели дослідження трьох точок поблизу Одеси. Усі вони показали перевищення показників, зокрема заліза, яке на деяких ділянках перевищує норму в 9 разів.

За результатами лабораторних досліджень виявлено перевищення.

Нова Дофінівка (243 причал):

завислі речовини - в 1,6 раза;

залізо загальне - в 9 разів;

солоність нижче норми у 2,7 раза.

Пляж «Ланжерон»:

залізо загальне - в 5,2 раза;

солоність нижче норми у 2,9 раза.

16 ст. Великого фонтану:

завислі речовини - в 1,1 раза;

залізо загальне - в 3,4 раза;

солоність нижче норми у 2,9 раза.

Опріснення вод у Чорному морі може негативно вплинути на екосистему солоної води, зокрема на фауну Чорного моря. Наскільки загрозливе опріснення води внаслідок розливу води з Каховського ГЕС, у Держінспекції не повідомили.