Україна висунула звинувачення Росії за дев'ятьма пунктами

У Міжнародному суді ООН в Гаазі розпочалися публічні слухання у справі «Україна проти Росії». Україна заявить про порушення Росією двох конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації у середу, 6 червня, повідомив кореспондент «Укрінформу».

У середу на публічних слуханнях слово матиме українська сторона. На слухання також прибула російська сторона, яку звинувачують у порушенні двох міжнародних конвенцій.

Головою делегації виступає посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич, а до делегації увійшли директор Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова, митрополит Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент (Павло Кущ) та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Загалом на слуханнях присутні 15 суддів.

Нагадаємо, Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії. Розгляд справи розпочався тільки зараз. Україна висунула звинувачення за дев'ятьма пунктами: