Егілс Левітс зазначив, що після війни Україна буде однією з найпотужніших країн за військовим потенціалом

У п’ятницю, 3 березня, у Львові відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Латвійської республіки Егілсом Левітсом, на якій обговорили питання співпраці, підтримки України та міжнародного трибуналу для керівництва Росії. Президент Латвії разом з іншими високопосадовцями бере участь у саміті, який Україна проводить вперше, – United for justice.

Президент України наголосив, що Егілс Левітс як досвідчений юрист, що добре знається на роботі європейських інституцій і глобальних структур, і стане потужним помічником для притягнення до відповідальності російських злочинців.

«На переговорах ми торкнулися відповідних питань, зокрема створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської федерації проти України, підготовки голосування Генасамблеї ООН за відповідну українську резолюцію, співпрацю з міжнародним кримінальним судом і юридичними інституціями європейської спільноти», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент Латвійської республіки додав, що разом з Україною європейські інституції працюють над притягненням до відповідальності керівництва Росії.

«Я просуватиму ідею спеціального трибуналу, адже жоден інший міжнародний суд не може розглядати справи про злочин агресії. Міжнародний суд відіграє важливу роль у вигляді збору доказів про вчинення окремих злочинів. Але важливо розглядати і злочин вчинення агресії, який вчинявся керівництвом. Він передбачений міжнародним законодавством, але немає суду, який має мандат на розгляд таких злочинів. Саме тому є невідкладна потреба зберегти досягнутий рівень міжнародного права і дотримання його, необхідне створення міжнародного суду, який би розглядав ці питання», – наголосив президент Латвійської республіки.

Іншим питанням зустрічі було посилення санкційного тиску на Росію та можливість використання 300 млрд доларів заморожених активів Росії для відбудови України, додав Левітс.

Окремо президент Латвії наголосив на важливості питання довгострокового миру і безпеки. Адже і після війни Росія залишатиметься агресивною країною. Військові спроможності східного флангу НАТО будуть стримувати цю агресію, зазначив Левітс.

«Маємо бути готовими до довгострокової архітектури безпеки, що ґрунтується на військовому потенціалі усіх країн НАТО. А вже після війни до них долучиться і Україна. Тому що Україна після війни буде однією з найпотужніших країн за військовим потенціалом. Це єдині збройні сили, що мають потужний військовий досвід. І це буде дуже вагомим надбанням для НАТО, яке служитиме стримуванням для Росії», – зазначив Егілс Левітс.

Володимир Зеленський подякував президенту Латвії за підтримку його країни.

«Ми підписали з паном президентом спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Латвією повноправної європейської і євроатлантичної інтеграції України. Лише з Україною у своєму складі європейський проект стане довершеним, лише з Україною НАТО стане міцним захисником Європи та спільних цінностей», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Латвійської республіки Егілс Левітс втретє відвідав України від початку війни. Латвія допомагала Україні ще до повномасштабного вторгнення, зокрема стінгерами, і це стало правильним сигналом європейській спільноті. Військова підтримка Латвії для України перевищила 1% ВВП, враховуючи останній пакет допомоги. Також Латвія зголосилася допомогти з відбудовою Чернігівської області і розмінуванням небезпечних територій в Україні.