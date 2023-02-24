Володимир Зеленський анонсував проведення у Львові важливого саміту

В березні у Львові відбудеться саміт на тему викрадення Росією українських дітей за участю прокурора Міжнародного кримінального суду, повідомив на прес-конференції в п’ятницю, 24 лютого, президент Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання журналістів про депортацію росіянами українських дітей і кроки щодо їх повернення, президент сказав: «Силою забрати дітей ми не можемо, бо ми не можемо зайти на територію Росії. Силою і організації не можуть, бо «не мають мандата», про який я раніше говорив. Ми можемо тиснути. Навесні буде саміт, де ми підніматимемо це питання».

За словами Зеленського, саміт пройде у Львові в березні в рамках ініціативи United for Justice («Об’єднані заради справедливості».

«Це буде конференція у Львові, там буде прокурор [Міжнародного кримінального суду Карім] Хан, буде багато лідерів, міжнародних організацій. Там будуть говорити про всі можливості і рішення», – додав він, пише «Суспільне»..

Раніше уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук повідомляла, що Росія з початку повномасштабного вторгнення депортувала з України понад 13 тис. дітей і ця кількість зростає щодня.