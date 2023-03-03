Президенти та перші леді України та Латвії вшанували пам'ять загиблих українських військових

У п’ятницю, 3 березня, до Львова прибув президент України Володимир Зеленський. Візит розпочався із відвідин війського госпіталю та вшанування пам’яті загиблих українських військових, похованих на Личаківському цвинтарі. Також у Львові розпочнеться саміт United for Justice («Об’єднані заради справедливості») на тему протидії воєнним злочинам Росії в Україні.

Володимир Зеленський у Львові відвідав львівський військовий госпіталь, де поспілкувався з пораненими військовими та вручив їм нагороди. Після цього відбулося покладання квітів на Личаківському цвинтарі разом із президентом Латвії Егілсом Левітсом.

Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь та поховання загиблих захисників на Личаківському цвинтарі (фото ОП)

Раніше Володимир Зеленський анонсував проведення у Львові саміту на тему викрадення Росією українських дітей за участю прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана. За даними уповноваженої президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук, Росія з початку повномасштабного вторгнення депортувала з України понад 13 тис. дітей і ця кількість зростає щодня.

Генпрокурор Андрій Костін повідомляв, що «юридичний Рамштайн» планують зібрати для обговорення всіх можливостей, реакцій, і рішень для притягнення Росії до відповідальності за скоєні нею воєнні злочини та компенсації завданої Україні шкоди.