Пожежа на складі Wildberries в російському Алексині 5 серпня

У ніч на середу, 5 серпня, дрони атакували логістичний комплекс маркетплейсу Wildberries у місті Алексин Тульської області Росії. Це один із найбільших розподільчих центрів російської компанії площею 194,5 тис. м².

За даними російських медіа, логістичний комплекс WB в Алексині відкрили у 2022 році. Центр забезпечував доставку товарів у кілька регіонів центральної частини Росії. Остаточний масштаб руйнувань складу наразі невідомий.

Де розташований склад Wildberries в російському Алексині

Найбільші склади Wildberries, уражені Силами оборони

За даними української OSINT-спільноти «КіберБорошно», склад в Алексині став 13-м великим логістичним об’єктом Wildberries, який атакували Сили оборони.

«Картина по 25 ключових об’єктах така: згоріли – 62,1% сумарної площі, уражені – 24,5%, ще неушкоджені – лише 13,4%. Менш ніж за три тижні логістичний кістяк Wildberries втратив майже дві третини потужностей», – ідеться в повідомленні.

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Топ 25 складів WB у Росії (Візуалізація з телеграм-каналу «Кіберборошно»)

Що відомо про удари по логістиці Wildberries

Із середини липня Сили оборони України регулярно завдають ударів по логістичних хабах і складах Wildberries у різних регіонах Росії. Перші атаки по складах компанії в підмосковній Електросталі та Котовську Тамбовської області сталися 18 липня.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що російські логістичні центри регулярно використовуються для забезпечення окупаційної армії компонентами для БпЛА, навігаційним обладнанням та спорядженням. Зокрема, Wildberries продовжує продавати бронежилети, шоломи, армійські аптечки, рації, тактичні рюкзаки та інше.

За оцінками російської редакції журналу Forbes, на початок серпня українські удари вивели з ладу 17–22% логістичної інфраструктури Wildberries у Росії. Це спричинило перебої в роботі маркетплейса, а збитки продавців оцінюють у 215–280 млрд рублів (близько 2,7–3,5 млрд доларів за курсом Центробанку РФ).

Відновлення пошкоджених логістичних об’єктів, за оцінками видання, може коштувати ще 62,5–80,8 млрд рублів (приблизно 786 млн – 1 млрд доларів).