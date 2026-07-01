Володимир Зеленський на місці російського обстрілу у Києві 1 серпня 2025 року

Українська розвідка отримала дані про підготовку росіянами чергового масованого обстрілу. Президент закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та скористатися укриттями. Про це Володимир Зеленський написав у своїх соцмережах у середу, 1 липня.

Володимир Зеленський отримав інформацію про те, що росіяни готуються завдати чергового масованого удару по Україні під час робочого візиту до Ірландії. Через це президенту довелося достроково завершити відрядження та повернутися в Україну.

«Сьогодні (в ніч на 2 липня, – ред.) прошу наших людей в Україні бути особливо обережними – берегти себе, свої сім’ї, дітей, обов’язково користуватись укриттями та зважати на сигнали повітряної тривоги в Україні. Ми знаємо, що Путін уже певний час готував масований удар по Україні. Цієї ночі – саме така загроза», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що російський диктатор Владімір Путін відкинув усі пропозиції України щодо завершення війни. За словами Зеленського, Путіну через офіційні та неофіційні канали передавали пропозиції щодо змістовних перемовин для досягнення миру.

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«Керівник Росії абсолютно відмовляється закінчувати війну. [...] Він бачить для себе тільки подальшу агресію проти України й проти інших сусідів та Європи в цілому», – наголосив президент.

Зауважимо, що на тлі російських атак на українські АЗС мережа WOG у середу, 1 липня, повідомила про запровадження особливого режиму роботи. Відтак у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях, а також частково у Полтавській області, АЗК не працюватимуть у період з 21:00 до 07:00.

Ввечері цього ж дня WOG повідомила, що у зв’язку з можливим обстрілом у Києві та Київській області АЗК мережі не працюватимуть з 23:00 середи, 1 липня, до 07:00 четверга, 2 липня.

Зауважимо, що 28 червня в інтерв'ю російському телеканалу «Вести» Владімір Путін заявив, що відхилив пропозицію України щодо взаємної відмови від далекобійних ударів. Також російський диктатор заявив, що його мета залишається незмінною – окупація Донбасу (Донецька та Луганська області), а також Запорізької Херсонської областей.

29 червня Володимир Зеленський повідомив, що Владімір Путін встановив для своєї армії новий кінцевий термін захоплення Донеччини. Очільник Кремля хоче окупувати регіон до 31 грудня 2026 року.