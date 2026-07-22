Сопілки Тараса Лошака ставали лотами благодійних аукціонів в Лондоні, Нью-Йорку й Вашингтоні

На 47 році життя помер майстер музичних інструментів із Долини Тарас Лошак. Про це повідомив у вівторок, 21 липня, історик і релігієзнавець Тарас Антошевський.

Тарас Лошак продовжував справу свого батька, який грав на скрипці та ремонтував бандури, акордеони, труби, кларнети, які йому приносили мешканці з усього регіону.

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В інтерв’ю Ukrainer, Тарас Лошак розповідав, що спочатку хотів пов’язати життя з IT, та все ж, здобувши фах інженера і юриста, 8 років пропрацював у комунальних підприємствах Долини, виконавчій службі та міській раді.

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У 2013 році майбутній майстер почав допомагати батькові, заготовляючи матеріал для музичних інструментів і так поринув у сопілкарство. Згодом Тарас Лошак масштабував виробництво і отримав замовлення від Ігоря Діденчука – мультиінструменталіста музичного гурту Go_A.

У 2021 році майстер виготовив для музикантів білу сопілку. Того ж року Go_A вибороли п’яте місце на «Євробаченні», що допомогло Тарасу Лошаку стати впізнаваним для музикантів з України та з-за кордону. На його інструментах також грали музиканти Kalush Orchestra – переможці «Євробачення – 2022».

У перші два тижні повномасштабної війни майстер призупинив виробництво інструментів, роздаючи сопілки всім, хто їх втратив під час війни, в обмін на донати ЗСУ. Також надсилав інструменти евакуйованим та військовим.

Згодом сопілки Тараса Лошака стали лотами благодійних аукціонів в Лондоні, Нью-Йорку й Вашингтоні, гроші з продажу яких спрямовували на закупівлю бронежилетів, безпілотників та на інші потреби української армії.