Свою першу скрипку прикарпатець виготовив у 12 років

На 86 році життя помер український майстер гуцульських народних музичних інструментів Михайло Тафійчук. Про смерть прикарпатця повідомили в його родині у вівторок, 11 листопада.

Михайло Тафійчук був уродженцем високогірного села Буковець Верховинського району. У 7 років він навчився грати на скрипці, а в 12 – самостійно виготовив такий інструмент.

Досконало вивчивши властивості дерев, прикарпатець створював автентичні сопілки, гуцульські долобанки, скрипки, флояри й тилинки та був визнаним майстром трембіт. Його роботи добре відомі в Європі та США. На замовлення співачки Руслани Михайло Тафійчук виготовив вісім трембіт, з якими вона перемогла на Євробаченні у 2004 році.

За життя Тафійчуку вдалося відновити виготовлення лір, які майже зникли на Гуцульщині після смерті останнього лірника в 1983 році. Разом з трьома синами прикарпатець створив «Ансамбль родини Тафійчуків», який виступав на багатьох фестивалях України, зокрема, Країні Мрій, Шешорах та побував з гастролями в Польщі та США.