Деревину з саду передадуть селянам

Агропідприємство на Буковині вирубає 15 га яблуневого саду. Причиною називають брак робочої сили через повномасштабну війну. Про це повідомив Kurkul з посиланням на редакторку чернівецького видання «Голос правди» Ганну Вакарчук.

Йдеться про сад в селі Строїнці Новоселицької громади, який належить агровиробничому приватно-орендному підприємству «Золотий колос». Його керівник Степан Глігор повідомив, що причиною такого рішення став критичний дефіцит працівників: частина чоловіків перебуває на фронті, інші виїхали за кордон, а сезонних робітників залучити не вдалося. Сад став збитковим, оскільки врожай немає кому збирати. Відповідно, склади фруктосховища, яким володіє підприємство, теж будуть пустувати.

«15 гектарів – це сотні тонн потенційного врожаю, якого не буде, і порожнє фруктосховище на 1000 тонн. Це податки, яких не дорахується казна. Це зарплати, які робітники не принесуть додому. Це розвиток, який сповільнюється. І, якщо сьогодні ми вирубуємо сад, бо нема кому його доглянути, то завтра можемо зіткнутися з тим, що не буде кому сіяти й збирати», – зазначив Степан Глігор.

Водночас керівництво підприємства вирішило надати деревину громаді. Будь-хто з села Строїнці чи навколишніх населених пунктів може приїхати до саду й отримати безкоштовно дрова. Попередньо слід повідомити про заготівлю адміністрацію агропідприємства.

Землю, на якій раніше був сад, в агрофірмі планують використовувати в інших сільськогосподарських цілях – для вирощування зернових культур.