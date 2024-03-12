Cеред ліквідованих соціальна аптека в Стрию

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 12 березня, ухвалила рішення про припинення чотирьох комунальних аптек – у Кам’янці-Бузькій, Старому Самборі, Стрию та Трускавці. Депутати проголосували згадані питання без обговорення.

Відповідно до рішення депутатів, ліквідовано комунальні підприємства:

«Центральна районна аптека №89», що на вул. Незалежності,39 в Кам’янці-Бузькій,

«Центральна районна аптека №171 м. Ст. Самбора», що на вул. Степана Бандери,1 в Старому Самборі,

«Центральна районна аптека No 136», що на просп. Чорновола,21 у Стрию,

«Міжсанаторна аптека No 325 м. Трускавець», що на вул. Стуса,13 в Трускавці.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту рішення, комунальні аптеки ліквідовані, оскільки припинили свою діяльність через збитковість.

Також на сьогоднішньому засіданні депутати ухвалили рішення про реорганізацію аптеки-музею «Під чорним орлом», яка розміщена в центрі Львова і є найстарішою серед діючих аптек. Історична аптека не буде окремим комунальним підприємством, її приєднали до львівського Історико-краєзнавчого музею