В управлінні майном Львівської облради провели ревізію фінансово-господарської діяльності

Держаудитслужба за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності управління майном спільної власності Львівської облради виявила фінансові втрати на суму понад 6 млн грн. У підсумку прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом службової недбалості.

Перевірка аудиторів стосувалася діяльності управління майном упродовж 3,5 року – з січня 2020 до кінця травня 2023 року. Про її результати повідомили в Західному офісі Держаудитслужби та в управлінні майном Львівської облради у відповіді на інформаційні запити ZAXID.NET.

«За результатами ревізії встановлено операції з ресурсами, проведені з порушенням чинного законодаства, що призвели до втрат, на загальну суму 6113,3 тис. грн», ­– сказано у висновку ревізії.

Найбільші порушення стосуються недоотримання орендної плати бюджетом – 924 тис. грн та недоотримання орендної плати балансоутримувачами – понад 4 млн грн.

Також зафіксовано переплату заробітної плати з нарахуваннями заступнику начальника управління майном на суму 78 тис. грн, зайве списання пального – 267 тис. грн, покриття витрат сторонніх юридичних осіб – понад 310 тис. грн, зайву оплату за ненадані послуги з паркування та послуг зв’язку – близько 100 тис. грн, завищення вартості виконаних робіт – 84 тис. грн та інше.

Аудитори зобов’язали переукласти чи внести зміни в договори оренди, враховуючи реальні вимоги про орендну плату, площу майна, його цільове призначення та інше. А також встановити винних та відшкодувати за їх рахунок суму недоотриманої оренди.

Також зобов’язали відшкодувати зайво виплачених у 2020 році заступнику начальника управління 78 тис. грн як надбавку за виконання особливо важливої роботи, або встановити винних, які допустили це порушення, та відшкодувати за їхній рахунок.

Також ревізією встановлено порушення вимог законодавства при закупівлі природного газу на суму 2,8 млн грн.

У висновку аудиторів зазначається, що внаслідок вжитих під час ревізії заходів було відшкодовано втрати на суму 664 тис. грн.

На акт ревізії Держаудитслужби управління майном надало свої пояснення щодо роботи з орендарями, а також щодо усунення інших виявлених порушень.

За результатами ревізії 26 вересня Галицька окружна прокуратура Львова зареєструвала кримінальне провадження за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 ККУ), розслідування проводять слідчі Львівського районного управління №1.

Зазначимо, упродовж 2020-2022 року управлінням майном спільної власності Львівської облради керували Віктор Кусий, Сергій Івах, а також у статусі виконувача обов’язків Тарас Зозуля. З осені минулого року виконувачем обов’язків начальника управління є Андрій Білоус. Головою Львівської облради в цей період були Олександр Ганущин, Ірина Гримак. У квітні-травні цього року обов’язки голови виконував перший заступник Євген Гірник.