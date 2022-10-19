Востаннє Андрій Білоус балотувався до облради від партії «Громадянська позиція»

Колишній перший заступник голови Львівської облради, представник «Громадянської позиції» Андрій Білоус повернувся у Львівську облраду – на посаду керівника управління майном спільної власності.

Як повідомили ZAXID.NET у середу, 19 жовтня, у Львівській облраді, напередодні голова Львівської облради Ірина Гримак підписала розпорядження про призначення 47-річного Андрія Білоуса виконувачем обов’язків начальника управління майном спільної власності обласної ради.

ZAXID.NET спробував отримати коментар Андрія Білоуса з приводу його призначення на посаду, однак з ним був відсутній телефонний зв’язок.

Тарас Зозуля, який досі виконував обов’язки керівника цього управління, продовжить працювати на посаді заступника.

Андрій Білоус був депутатом Львівської облради попереднього скликання від партії «Народний контроль». 2,5 року працював першим заступником тодішнього голови ЛОР Олександра Ганущина. Під час конфлікту Олександра Ганущина із заступником Володимиром Гірняком, Андрій Білоус підтримав останнього, за що і поплатився своєю посадою.

У жовтні 2019 року Львівська облрада достроково відправила Андрія Білоуса та Володимира Гірняка у відставку. Перед тим депутати підтримали ініціативу Олександра Ганущина та визнали незадовільною роботу обох заступників голови ЛОР.

На місцевих виборах 2020 року Андрій Білоус балотувався до Львівської облради від «Громадянської позиції», однак партія в облраду не потрапила. Останнім часом він працював на посаді директора з маркетингу футбольного клубу «Карпати».