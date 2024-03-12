Аптека-музей «Під чорним орлом» була комунальним підприємством Львівської облради, хоча будівля належить місту

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 12 березня, ухвалила рішення про реорганізацію аптеки-музею «Під чорним орлом», яка розміщена в центрі Львова і є найстарішою серед діючих аптек. Відповідно до рішення депутатів, історична аптека не буде окремим комунальним підприємством, її приєднали до львівського Історико-краєзнавчого музею. За проголосували 52 обранці.

Депутати припинили діяльність окремого комунального підприємства «Аптека-музей «Під чорним орлом», що на вул. Друкарській,2 (на розі зі Ставропігійською). Таке рішення пояснили наміром зберегти аптеку-музей та забезпечити її ефективну роботу у складі музею.

«Сама аптека як бізнес не дуже витримує конкуренцію. Вона, у першу чергу, створювалася як музей. Як бізнес вона себе вичерпала», – зазначив керівник управління майном спільної власності ЛОР Андрій Білоус.

Аптека-музей «Під чорним орлом» заснована у XVIII столітті і є найстарішою з існуючих аптек Львова. Тут діє єдиний в Україні музей, де можна оглянути старовинне аптекарське обладнання і зільники, якими користувалися середньовічні аптекарі. В аптеці-музеї зібрано аптечний посуд і таблеткові машини різних віків, старовинні ваги, траворізки, стародавні кам’яні ступки, у яких готували мазі або товкли висушені лікарські рослини. Сама будівля належить до комунальної власності Львівської міськради.