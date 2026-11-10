У Львові у 22-річної громадянки Венесуели діагностували гарячку Денге
Це вже третій випадок цього захворювання на Львівщині цього року
До Львівської обласної інфекційної лікарні звернулася 22-річна громадянка Республіки Венесуела, яка три тижні тому приїхала до Львова, зі скаргами на підвищення температури тіла до 39 °C та загальну слабкість. За результатами імуноферментного аналізу у неї підтвердили гарячку Денге, повідомили 10 листопада у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб.
Це вже третій зафіксований на Львівщині випадок гарячки Денге. У лютому захворіла 24-річна львів’янка, яка повернулася з Мальдівів, а у квітні – 35-річна мешканка Львівщини, яка також відпочивала на Мальдівах.
Нагадаємо, гарячка Денге – це вірусне захворювання, що передається комарами, поширене в тропічних та субтропічних регіонах, включаючи Індонезію. В Індонезії, як і в інших країнах Південно-Східної Азії, ризик зараження є високим, особливо в міських і приміських районах. Джерелом інфекції є хворі люди, мавпи. Резервуаром інфекції є комарі роду Aedes та підроду Stegomyia, можливо і кажани.
Як захиститися під час подорожей у тропічні країни?
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- використовуйте репеленти,
- носіть закритий одяг,
- обробляйте одяг репелентами,
- уникайте місць скупчення комарів,
- використовуйте москітні сітки на вікнах і входах,
- застосовуйте інсектицидні засоби.