Це захворювання передають комарі

До Львівської обласної інфекційної лікарні звернулася 22-річна громадянка Республіки Венесуела, яка три тижні тому приїхала до Львова, зі скаргами на підвищення температури тіла до 39 °C та загальну слабкість. За результатами імуноферментного аналізу у неї підтвердили гарячку Денге, повідомили 10 листопада у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

Це вже третій зафіксований на Львівщині випадок гарячки Денге. У лютому захворіла 24-річна львів’янка, яка повернулася з Мальдівів, а у квітні – 35-річна мешканка Львівщини, яка також відпочивала на Мальдівах.

Нагадаємо, гарячка Денге – це вірусне захворювання, що передається комарами, поширене в тропічних та субтропічних регіонах, включаючи Індонезію. В Індонезії, як і в інших країнах Південно-Східної Азії, ризик зараження є високим, особливо в міських і приміських районах. Джерелом інфекції є хворі люди, мавпи. Резервуаром інфекції є комарі роду Aedes та підроду Stegomyia, можливо і кажани.

Як захиститися під час подорожей у тропічні країни?

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