Найбільший в Україні виробник курятини купує цех з переробки

В четвер, 27 серпня, Антимонопольний комітет України надав дозвіл ПрАТ «МХП» на придбання ТОВ «Агроль Плюс». Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Як повідомляв ZAXID.NET, про можливу угоду стало відомо в січні 2026 року. Тоді холдинг Юрія Косюка «Миронівський хлібопродукт» звернувся по відповідний дозвіл до АМКУ.

Зазначалося, що угода стосується придбання цеху із забою та переробки птиці з повʼязаними активами, що належать ТОВ «Агроль». Цех з автоматизованою нарізкою птиці та її потрошінням, пакуванням, системою охолодження й заморожуванням розташований у Львівській області. У свою чергу «Агроль» продовжить вирощувати птицю в пташниках та залишиться на ринку.

Угоду попередньо оцінили у щонайменше 5 млн доларів.

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ТОВ «Агроль Плюс», за даними сервісу YouControl, належить Юлії Шопській, яка раніше була керівницею департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА і працювала в департаменті аграрної політики міністерстві економіки. Підприємиця з 2000 року має дві фабрики на Львівщині потужністю понад 3,5 млн голів на рік.

Холдинг МХП належить Юрію Косюку. Підприємства групи обробляють близько 350 тис. га землі у 12 областях України, володіють мережами «М'ясомаркет» і Döner Маркет та експортують продукцію до понад 80 країн. МХП входить до рейтингу найбільших виробників курятини в Європі та є найбільшим виробником курятини в Україні.