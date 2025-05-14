Участь в торгах на ремонт у Верещиці взяла лише одна фірма

Ректор Львівського державного університету Дмитро Швець 8 травня підписав договір із ТОВ «Тім-Буд» на ремонт приміщення «Академії поліції» в селі Верещиця за 35 млн грн. Договір оприлюднений в системі електронних закупівель Prozorro.

Ідеться про ремонт приміщень однієї з будівель Академії у Верещиці на Яворівщині з пристосуванням їх під архів. Ціна договору є твердою. З цієї суми 7,5 млн грн витратять на устаткування. Роботи мають завершити до кінця 2025 року. Ідеться про ремонт каналізації, водопроводу, встановлення відеонагляду і сигналізації, блискавкозахисту і капітальний ремонт приміщень.

ТОВ «Тім-Буд» зареєстроване у Львові і належить мешканці Івано-Франківської області Тетяні Дубровній. У 2023 році фірма реконстроювала внутрішнє подвір’я собору святого Юра у Львові. Тоді журналісти виявили в кошторисі завищення цін на деякі матеріали удвічі. Роботи замовляла Львівська обласна військова адміністрація, яка відмовилась коментувати таке завищення цін.

Окрім того, Тетяна Дубровна була співзасновницею Благодійного фонду «Оланта Добро». У 2022 році, пише NGL.media, керівник фонду Іван Палько був затриманий за спробу виїзду двох чоловіків під виглядом волонтерів через систему «Шлях».

Згодом назву фонду змінили на БО БФ «Безпечна Львівщина», а Тетяна Дубровна вийшла зі складу учасників.

Також раніше Тетяна Дубровна працювала в Дубівській сільській виборчій комісії Рожнятівського району Івано-Франківської області та була членом ради Рожнятівської районної організації політичної партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі».

Додамо, що директором ТОВ «Тім-Буд», який підписав договір з університетом внутрішніх справ, є Сергій Захарчук.

Західноукраїнський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції» Львівського державного університету внутрішніх справ створений в 2018 році. Він працює на території навчально-тренувального відділу «Верещиця».