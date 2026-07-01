Росіяни вдарили по Одещині двома балістичними ракетами

Вдень середи, 1 липня, російські військові завдали балістичного удару по Одещині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є постраждалі. Про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та Одеська обласна прокуратура.

Росіяни близько 12:50 атакували Одещину двома балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків віком 49 та 68 років. Крім того, травми отримали 12 чоловіків віком від 28 до 52 років і 53-річна жінка. Зокрема, 30-річний та 35-річний чоловіки перебувають у важкому стані.

За даними ДСНС, під атаку потрапили складські приміщення, де зберігалися туалетний папір і мінеральні добрива. На місці удару виникла пожежа, яку вже ліквідували. Також рятувальники загасили пожежу на полі пшениці площею 15 га.

Бренд санітарно-гігієнічної продукції «Сніжна панда» повідомив, що під обстріл потрапили його виробничо-складські приміщення, частину з яких повністю зруйновано. Серед співробітників є постраждалі.

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«Внаслідок ворожого ракетного удару та масштабної пожежі вщент знищена частина наших виробничо-складських приміщень. На жаль, є постраждалі серед наших співробітників – зараз їм надається вся необхідна медична допомога. [...] Зараз ми оцінюємо масштаби руйнувань та приймаємо першочергові рішення, щоб врятувати справу нашого життя», – йдеться у повідомленні.

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).